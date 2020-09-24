В Армении выявлено рекордное за два месяца число новых случаев Covid-19
24 сентября 2020 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 24 сентября, по состоянию на 11:00, впервые с июля выявлено 374 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с 24 июля, когда было зарегистрировано 383 ковид-больных. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 48,251, а число активных кейсов возросло до 3748.
За сутки вылечились 240 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,266.
От последствий вируса за сутки умерло 3 человека. Всего летальных исходов 945 - от коронавируса, еще 292 - от других заболеваний.
За все время проведено 272,235 тестов, за последние сутки - 3913.
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