В Армении выявлено рекордное за два месяца число новых случаев Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении 24 сентября, по состоянию на 11:00, впервые с июля выявлено 374 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с 24 июля, когда было зарегистрировано 383 ковид-больных. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 48,251, а число активных кейсов возросло до 3748.

За сутки вылечились 240 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,266.

От последствий вируса за сутки умерло 3 человека. Всего летальных исходов 945 - от коронавируса, еще 292 - от других заболеваний.

За все время проведено 272,235 тестов, за последние сутки - 3913.