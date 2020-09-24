В одном из крупнейших вузов Армении забастовка в связи с назначением ректора
24 сентября 2020 - 12:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Организационный комитет, сформированный сотрудниками Армянского государственного экономического университета - одного из крупнейших вузов Армении - распространил заявление о том, что учебный процесс временно приостановлен до назначения ректором Дианы Галоян, избранной на этот пост 2/3 голосов членов правления АГЭУ на конкурсе, проведенном 17 июля.
Ранее глава Высшей аттестационной комиссии РА Смбат Гогян заявил о том, что в научной работе Дианы Галоян есть явные факты плагиата. Он также указал на то, что ей оказывает покровительство замминистра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян. Стороны эти обвинения опровергли. После этого Гогян подал в отставку с должности.
По закону, правительство утверждает результаты выборов ректора, которые не были утверждены, более чем через два месяца после выборов. 28 августа Ученый совет АГЭУ обратился к премьер-министру Армении, министру образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с просьбой объяснить, «почему законно избранный ректор до сих пор не назначен на должность».
22 сентября некоторые сотрудники университета и студенты прошли маршем к правительству за разъяснениями по этому поводу, но пока ответа АГЭУ не получил. Поэтому 23 сентября было принято решение о временном приостановлении учебного процесса.
Советник премьера Месроп Аракелян назвал это решение неприемлемым, заявив, что студенты не должны страдать из-за политических и прочих процессов.
Ситуацию осудил также бывший и.о. ректора АГЭУ Рубен Айрапетян. Он отметил, что преподаватели, получающие зарплату с оплат студентов за обучение, не имеют права срывать учебный процесс и лишать студентов того, за что они заплатили. Он призвал студентов сплотиться и потребовать ухода из вуза этих преподавателей и замены их на тех, «кому не плевать на ваши знания».
Айрапетян покинул должность на основе договоренности с министром науки, образования, культуры и спорта Араиком Арутюняном. Причиной ухода с поста стали заявления о плагиате в докторской диссертации и.о. ректора.
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