В Арцахе выявлено еще 9 случаев Covid-19
24 сентября 2020 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
8 из зараженных - жители Степанакерта. Ведется соответствующая работа по выявлению очагов инфекции и определению сферы контактов пациентов.
Выздоровели еще 2 человека. За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 394 человек, 329 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 63 пациента, в изоляции остаются 85 граждан. Состояние 5 врачи оценивают как тяжелое, 7 - как средней степени тяжести.
Всего проведено 13,862 теста.
За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.
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