В Казахстане отменили смертную казнь
24 сентября 2020 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, что означает отмену смертной казни в стране, пишет «Новая газета».
Указ, вводящий мораторий на смертную казнь, был подписан Нурсултаном Назарбаевым, занимавшим тогда пост президента Казахстана, в 2003 году. Как отмечает Amnesty International, она была разрешена только за особо тяжкие преступления. Фактически приговоренным к высшей мере стали заменять наказание на пожизненные сроки.
До введения моратория с 1990 года в Казахстане было исполнено 536 смертных приговоров. Последний смертный приговор был вынесен в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в убийстве десяти человек в Алматы.
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