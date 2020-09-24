В Казахстане отменили смертную казнь

PanARMENIAN.Net - Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, что означает отмену смертной казни в стране, пишет «Новая газета».

Указ, вводящий мораторий на смертную казнь, был подписан Нурсултаном Назарбаевым, занимавшим тогда пост президента Казахстана, в 2003 году. Как отмечает Amnesty International, она была разрешена только за особо тяжкие преступления. Фактически приговоренным к высшей мере стали заменять наказание на пожизненные сроки.

До введения моратория с 1990 года в Казахстане было исполнено 536 смертных приговоров. Последний смертный приговор был вынесен в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в убийстве десяти человек в Алматы.