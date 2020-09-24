В Москве впервые с июня выявлено более 1000 случаев коронавируса за сутки

В Москве впервые с июня выявлено более 1000 случаев коронавируса за сутки
24 сентября 2020 - 16:43 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за сутки коронавирус был выявлен у 6595 жителей страны, сообщает оперативный штаб.

В целом число случаев заражения в стране достигло 1,128,836. Из них 929,829 человек выздоровели, 19,948 скончались. Продолжают лечение 179,059 пациентов. За сутки умерли 149 заразившихся, 6130 пациентов выздоровели, пишут «Ведомости».

В Москве за сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000.

Москва среди российских регионов находится на первом месте по числу заболевших – 280,408.

Число случаев коронавируса в мире приближается к 32 млн, умерли около 980 тысяч человек, около 22 млн выздоровели.

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