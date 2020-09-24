В iOS 14 нашли уязвимость и взломали менее чем за неделю
24 сентября 2020 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалистам по кибербезопасности удалось найти уязвимость в защите новой версии операционной системы iOS 14 от Apple и взломать ее менее чем за неделю после выхода.
Энтузиасты, которые занимаются взломом iPhone и созданием джейлбрейков, анонсировали выход новой версии специальной прошивки, которую им удалось сделать благодаря обнаруженной уязвимости checkm8. Из-за увеличенного числа уровней безопасности в операционной системе iOS 14 ее удалось взломать только на устройствах, базирующихся на процессоре Apple A9. К ним относятся смартфоны iPhone 6s, 6s Plus и SE, планшеты iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro первого поколения, а также приставка Apple TV 4 и 4K, пишет «Популярная механика».
В ближайшее время участники проекта пообещали добавить работающий джейлбрейк для iPhone 7 и 7 Plus. Хакеры отметили, что будут работать над взломом смартфонов Apple с чипом A11, к которым относятся iPhone 8, 8 Plus и X. Уточняется, что для обхода защиты более современных устройств Apple специалистам понадобится больше времени. Новая версия операционной системы для iPhone стала доступна пользователям 16 сентября.
В iOS 14, которая была представлена на мероприятии WWDC 23 июня, появилась поддержка виджетов, уменьшенный экран звонка, функция касания задней панели для управления устройством, новые настройки безопасности и конфиденциальности. В июне специалистам по кибербезопасности уже удавалось взломать iOS 14, однако в том случае речь шла о бета-версии операционной системы. Взлом также состоялся менее чем через неделю после выхода прошивки.
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