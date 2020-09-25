Во время учений «Кавказ-2020» армянские ВС отбросили противника и восстановили госграницу

PanARMENIAN.Net - В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» 24 сентября на армянском полигоне «Алагяз» прошел стрелковый этап, в ходе которого военнослужащие ВС Армении напали на условного противника, нарушевшего государственну границу, отбросили его и восстановили госграницу.

В учениях приняли участие подразделения ВС Армении и Южного военного округа РФ.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках учений «Кавказ-2020» в Армении привлечено около 1500 человек и задействовано до 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

В стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», котороее проходит с 21 по 26 сентября, задействованы около 80 тысяч военнослужащих (включая армейские корпуса и воинские части технического обеспечения, ПВО, военно-морских сил, специальных войск, а также боевые и тыловые армейские корпуса и воинские части).

В учении задействовано до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетехника, до 200 артиллерийских и реактивных ракетных установок.