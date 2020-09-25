Карнавал в Рио отменили впервые за всю историю

PanARMENIAN.Net - Карнавал в крупнейшем городе Бразилии традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.

«В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено. Школы самбы не имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы подготовиться к его проведению в феврале», - заявил глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра, пишет РИА Новости.

Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число туристов, все же удастся провести в более позднее время.

Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии. По последним данным, в стране зарегистрированы около 5 млн случаев заражения и более 140 тысяч летальных исходов.