Карнавал в Рио отменили впервые за всю историю
25 сентября 2020 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Карнавал в крупнейшем городе Бразилии традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.
«В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено. Школы самбы не имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы подготовиться к его проведению в феврале», - заявил глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра, пишет РИА Новости.
Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число туристов, все же удастся провести в более позднее время.
Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии. По последним данным, в стране зарегистрированы около 5 млн случаев заражения и более 140 тысяч летальных исходов.
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