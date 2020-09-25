Facebook удалил работающие против Армении российские аккаунты

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook удалила три сети учетных записей из РФ, которые распространяли фейки, в том числе об Армении. Причиной решения об их удалении стало нарушение правил соцсети по иностранному вмешательству, говорится на сайте компании.

«Мы изъяли три отдельные сети за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства, которое определяется как ложное поведение от имени иностранной или государственной организации. Эти сети возникли в России», - говорится в сообщении.

Всего была приостановлена работа 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в Facebook. Кроме этой соцсети, сеть действовала также и в Instagram, где удалили 34 учетные записи.

Сообщается, что эти аккаунты концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдавии. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США.

Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском.