Facebook удалил работающие против Армении российские аккаунты
25 сентября 2020 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook удалила три сети учетных записей из РФ, которые распространяли фейки, в том числе об Армении. Причиной решения об их удалении стало нарушение правил соцсети по иностранному вмешательству, говорится на сайте компании.
«Мы изъяли три отдельные сети за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства, которое определяется как ложное поведение от имени иностранной или государственной организации. Эти сети возникли в России», - говорится в сообщении.
Всего была приостановлена работа 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в Facebook. Кроме этой соцсети, сеть действовала также и в Instagram, где удалили 34 учетные записи.
Сообщается, что эти аккаунты концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Белоруссии и Молдавии. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США.
Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском.
Самое значимое
Krisp является одной из 50 наиболее перспективных компаний в сфере ИИ в 2020 году
Они отметили, что предложение было представлено в устной форме
Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом
Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Partner news
Последние новости
В Армении опровергли азербайджанский «вброс» о тайных переговорах между Ереваном и Баку По словам Харатяна, «хаккиназ личного пользования Алиева распространил очередную ложь»
В Армении число активных больных опять превысило 4000 От последствий вируса за сутки умерло 2 человека
Во время учений «Кавказ-2020» армянские ВС отбросили противника и восстановили госграницу В учениях приняли участие подразделения ВС Армении и Южного военного округа РФ
В Москве впервые с июня выявлено более 1000 случаев коронавируса за сутки За сутки в стране зарегистрировали 6595 новых заболевших