В Армении число активных больных опять превысило 4000

PanARMENIAN.Net - В Армении 25 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 392 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 48,643, а число активных кейсов возросло до 4002.

За сутки вылечились 135 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,401.

От последствий вируса за сутки умерло 2 человека, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 947 - от коронавируса, еще 293 - от других заболеваний.

За все время проведено 276,077 тестов.