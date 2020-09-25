В Армении число активных больных опять превысило 4000
25 сентября 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 25 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 392 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 48,643, а число активных кейсов возросло до 4002.
За сутки вылечились 135 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,401.
От последствий вируса за сутки умерло 2 человека, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 947 - от коронавируса, еще 293 - от других заболеваний.
За все время проведено 276,077 тестов.
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