Депутат правящей партии Армении сложила мандат из-за принципиальных разногласий

PanARMENIAN.Net - Депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Гаяне Абрамян приняла решение о сложении мандата.

Она заявила, что это решение было дано ей нелегко, но для нее чрезвычайно важно оставаться в согласии со своими принципами и ценностями.

«Решение было непростым, но очень важно руководствоваться своими принципами и ценностями при принятии важных решений для будущего нашего государства и народа. Как журналист с опытом работы не менее 20 лет, я понимала, что будут политические решения, с которыми я не буду согласна, но каждый из нас в личном пространстве устанавливает линию ценностей, пересечение которой будет означать придание большей важности статусу как цели, а не средству», - отметила Абрамян.

Она добавила, что за 20 месяцев работы в законодательном органе прошла сложный, но чрезвычайно важный, эффективный путь с политической командой, своими коллегами по парламенту.

По регламенту, депутат может отозвать свое заявление о сложении мандата в течение недели после его обнародования. Если в течение недели депутат не отзывает его, то о прекращении его депутатских полномочий составляется протокол, который подписывает и публикует спикер парламента.