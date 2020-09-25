Грузия продолжает бить рекорды по числу новых случаев коронавируса
25 сентября 2020 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии вновь зафиксировали рекордное для страны количество новых случаев инфицирования коронавирусом - 265.
Как сообщается на сайте StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев в стране достигло 4664.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1759, лечение продолжают 2903 человека. Скончались от коронавирусной инфекции 27 человек - 1 за последние сутки.
В карантине находятся 5584 человека, под наблюдением врачей – 836.
По словам грузинских врачей, в условиях сохранения растущей статистики вируса нужно, чтобы в стационар переводились только сравнительно тяжелые пациенты, а те, у которых вирус протекает в легкой форме, лечились на дому.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, однако установило новые ограничения: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия. Перенесено до 1 октября также открытие школ в крупных городах страны, с 15 сентября учебный процесс ведется в онлайн-режиме.
В стране пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы.
Самое значимое
Такая цена может быть установлена для рынков США и других стран с высоким уровнем дохода жителей
У всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу
Днем 14 июля Азербайджан нанес удар беспилотником по гражданской инфраструктуре армянского города Берд
Будет также увеличен срок действия многократных частных виз до одного года
Partner news
Последние новости
В Армении арестовали оппозиционного олигарха Царукяна Царукян доставлен в СНБ
МИД РА - Алиеву: Только получившие мандат народов власти могут выражать волю к достижению компромисса Получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером
Еще один армянский депутат заразился коронавирусом Депутат пожелал всем здоровья
Адвокаты Царукяна подали ходатайство о самоотводе судьи Решение пока не принято