Адвокаты Царукяна подали ходатайство о самоотводе судьи

Адвокаты Царукяна подали ходатайство о самоотводе судьи
25 сентября 2020 - 15:31 AMT

PanARMENIAN.Net - 25 сентября в суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна началось рассмотрение вопроса меры пресечения в отношении одного из богатейших людей Армении, председателя партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна.

Один из адвокатов Царукяна, Ерем Саргсян, сообщил журналистам, что суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по поданному адвокатами лидера ППА ходатайству о самоотводе судьи, пишет Радио «Азатутюн».

Решение пока не принято.

Заседание, назначенное на 23 сентября, было перенесено из-за неявки Царукяна и его адвокатов.

21 июня Ереванский суд общей юрисдикции отклонил ходатайство СНБ об аресте Гагика Царукяна, после чего прокуратура обратилась в Апелляционный уголовный суд с ходатайством об отмене решения суда первой инстанции. Ходатайство прокуратуры было удовлетворено частично. Апелляционный суд не принял решения об аресте лидера ППА, оставив рассмотрение вопроса за судом первой инстанции.

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян обвиняется в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Царукян отвергает данное обвинение, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам за требование отставки правительства.

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