Адвокаты Царукяна подали ходатайство о самоотводе судьи
25 сентября 2020 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 сентября в суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна началось рассмотрение вопроса меры пресечения в отношении одного из богатейших людей Армении, председателя партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна.
Один из адвокатов Царукяна, Ерем Саргсян, сообщил журналистам, что суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по поданному адвокатами лидера ППА ходатайству о самоотводе судьи, пишет Радио «Азатутюн».
Решение пока не принято.
Заседание, назначенное на 23 сентября, было перенесено из-за неявки Царукяна и его адвокатов.
21 июня Ереванский суд общей юрисдикции отклонил ходатайство СНБ об аресте Гагика Царукяна, после чего прокуратура обратилась в Апелляционный уголовный суд с ходатайством об отмене решения суда первой инстанции. Ходатайство прокуратуры было удовлетворено частично. Апелляционный суд не принял решения об аресте лидера ППА, оставив рассмотрение вопроса за судом первой инстанции.
Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян обвиняется в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Царукян отвергает данное обвинение, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам за требование отставки правительства.
Самое значимое
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении арестовали оппозиционного олигарха Царукяна Царукян доставлен в СНБ
В Париже неизвестный напал с мачете на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo В начале сентября издание переопубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда
МИД РА - Алиеву: Только получившие мандат народов власти могут выражать волю к достижению компромисса Получивший власть в наследство от отца и делящий ее в пределах одной семьи Ильхам Алиев не является таким лидером
Грузинские СМИ: Азербайджан конфискует посылки с армянскими фамилиями на границе с Грузией Грузинская компания рекомендует не использовать армянские фамилии