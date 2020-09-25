Грузинские СМИ: Азербайджан конфискует посылки с армянскими фамилиями на границе с Грузией

PanARMENIAN.Net - Грузинская логистическая компания «Гзавнили» посоветовала своим клиентам не использовать армянские фамилии при заказе посылок.

Согласно сообщению компании, таможенные службы Азербайджана по своим новым правилам, могут конфисковать посылки на границе.

«С большим сожалением должны сообщить вам, что в Азербайджане издан закон, позволяющий конфисковывать все посылки с армянскими фамилиями. Посылки, полученные 3 и 4 сентября, проходят дополнительную проверку. Поэтому, пожалуйста, извините нас за задержку, вызванную этим обстоятельством», - говорится в сообщении, пишет OC Media.

«В будущем имейте это в виду и постарайтесь не покупать ничего под (армянской) фамилией, так как посылки не будут отправляться», - заявили в компании.

«Гзавнили» позволяет клиентам отправлять личные посылки из Канады и США в Грузию или делать покупки в интернете по всему миру и получать свои посылки в Грузию.

24 сентября пользовательница Facebook Екатерина Данелян обвинила компанию в этнической дискриминации. «Я - армянка! Я законопослушная гражданка Грузии, которая платит налоги! Я требую защиты своих прав, как гражданки Грузии!» - написала Данелян.

В офисе Народного защитника Грузии сообщили, что они планируют изучить этот вопрос.

Это не первые проблемы с Азербайджаном из-за армянских фамилий. Так, в страну неоднократно не пускали граждан других стран из-за армянских окончаний их фамилий.