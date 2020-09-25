В Армении арестовали оппозиционного олигарха Царукяна
25 сентября 2020 - 23:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский олигарх и председатель крупнейшей в РА оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян арестован на два месяца решением суда.
Как сообщил журналистам один из его адвокатов, Царукян доставлен в Службу национальной безопасности (СНБ), сообщает Радио «Свобода».
«Это незаконное решение и будет обжаловано», - сказал он.
В середине июня парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Ему предъявлено обвинение в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Царукян отвергает данное обвинение, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам за требование отставки правительства.
Кроме того, Царукян является фигурантом нескольких громких уголовных дел, среди которых «незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, организациям или государству» и «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах».
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