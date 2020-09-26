Посольства США в Ереване и Баку призвали своих граждан не ездить в Арцах и к армяно-азербайджанской границе

Посольства США в Ереване и Баку призвали своих граждан не ездить в Арцах и к армяно-азербайджанской границе
26 сентября 2020 - 13:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Посольства США в Армении и Азербайджане призывают граждан США сохранять бдительность и проявить осторожность в связи с ростом напряженности и последними случаями насилия на армяно-азербайджанской границе, а также не совершать поездки в эту часть и Арцах.

Посольство США в РА призывает своих граждан избегать поездок вблизи линии соприкосновения и границы, а также в районы к востоку от автомагистралей M4 и M16 к северу от Дилижанского национального парка до границы с Грузией в Тавушской области.

Посольство США рекомендует гражданам США следить за местными новостями.

Ведомство призывает также осуществлять мониторинг местной прессы для получения обновлений, избегать скопления людей и митингов, сообщить друзьям и семье о своей безопасности, быть осторожными в обществе.

А посольство США в Азербайджане призвало своих граждан не выезжать за пределы Апшеронского полуострова.

В последние дни Азербайджан усилил агрессивную риторику, президент Азербайджана не упускает случая озвучить обвинения в адрес Армении с международных трибун. Его поддерживает руководство Турции, которое проявляет беспрецедентную активность в этом вопросе.

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