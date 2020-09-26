ВОЗ: До начала вакцинации количество умерших от Covid-19 может достигнуть 2 млн

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что к моменту начала массовой вакцинации число жертв коронавируса в мире может достичь 2 млн человек. Об этом заявил глава программы Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Если мы этого не сделаем (не предпримем согласованных действий — ред.), число, о котором вы говорите (2 млн смертей — ред.), не только можно вообразить, но, к сожалению, очень вероятно», — сказал Райан в ответ на вопрос журналистов во время брифинга, пишут «Ведомости».

Он пояснил свои расчеты тем, что за девять месяцев пандемия унесла почти 1 млн жизней. В то же время ранее сообщалось, что в лидере по заболеваемости, США, массовую вакцинацию планируется начать в октябре, но общедоступным препарат вряд ли станет до середины 2021 года.

По словам Райана, в росте заболеваемости не следует винить поведение молодежи, как заявлялось ВОЗ ранее, это не является решающим фактором в динамике распространения инфекции. Также он добавил, что ВОЗ ведет переговоры с ведущими странами мира, в первую очередь, с Китаем, об обеспечении всеобщего и равного доступа к вакцине от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 26 сентября в мире зафиксировано более 32.5 млн подтвержденных случаев коронавируса, из них летальных – 990 тысяч, а случаев выздоровления – более 22 млн.