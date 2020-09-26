Пашинян в ООН: Народ Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без ограничений

PanARMENIAN.Net - Народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без каких-либо ограничений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей речи на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«В основе мирного процесса должно лежать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, которое было признано международным сообществом и международными посредниками, в частности, сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В силу этого права народ Нагорного Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без каких-либо ограничений. Следовательно, избранные ими органы власти должны иметь возможность участвовать в переговорах. Проблемы и потребности людей, живущих в зоне конфликта, должны стать приоритетом в повестке дня переговоров», - заявил премьер.

Говоря об июльской эскалации на армяно-азербайджанской границе, Пашинян отметил, что власти Азербайджана еще более активизировали свою милитаристскую риторику, переступив все возможные границы представлений о цивилизованности.

«Министерство обороны Азербайджана даже пригрозило нанести ракетный удар по Армянской АЭС, что равносильно угрозе «ядерного терроризма», - добавил премьер.

По его словам, другой ключевой приоритет для Армении - обеспечение всесторонней безопасности подвергающегося экзистенциальным угрозам народа Арцаха.

Пашинян также отметил, что поддерживая в одностороннем порядке Азербайджан и расширяя там свое военное присутствие, Турция подрывает усилия по установлению мира и стабильности в регионе, а также инициативы сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении.

«Турция напрямую угрожает Армении и демонстративно проявляет воинственную позицию, проводя провокационные совместные военные учения с Азербайджаном в непосредственной близости от Армении и Нагорного Карабаха.

Турция строит свою политику в нашем регионе на племенных связях, эксплуатации конфликтов, оправдании Геноцида армян и безнаказанности за это преступление. Турция представляет собой угрозу безопасности Армении и всего региона», - подчеркнул премьер.

С 12 по 16 июля на армяно-азербайджанской госгранице шли боевые действия, спровоцированные Азербайджаном. Армянская сторона понесла 5 потерь, с азербайджанской стороны известно о 12-ти, при этом Баку признал гибель генерала и полковника в столкновениях. 16 июля представитель министерства обороны Азербайджана пригрозил, что го страна нанесет удар по Мецаморской АЭС, якобы в ответ на угрозу армянской стороны нанести удар по Мингечаурскому водохранилищу. Однако армянская сторона такой угрозы не озвучивала.