В Армении число новых случаев коронавируса впервые с июля превысило 400
26 сентября 2020 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 26 сентября, по состоянию на 11:00, впервые с июля выявлено 429 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 49,072, а число активных кейсов возросло до 4253.
За сутки вылечились 175 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,576.
От последствий вируса за сутки умер 1 человек, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 948 - от коронавируса, еще 295 - от других заболеваний.
За все время проведено 280,366 тестов, за последние сутки - 4289.
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