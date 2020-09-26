В Армении число новых случаев коронавируса впервые с июля превысило 400

PanARMENIAN.Net - В Армении 26 сентября, по состоянию на 11:00, впервые с июля выявлено 429 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 49,072, а число активных кейсов возросло до 4253.

За сутки вылечились 175 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,576.

От последствий вируса за сутки умер 1 человек, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 948 - от коронавируса, еще 295 - от других заболеваний.

За все время проведено 280,366 тестов, за последние сутки - 4289.