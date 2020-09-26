Ученые: Витамин D может снижать риск смерти из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Бостонского университета (американский штат Массачусетс) пришли к выводу, что достаточный уровень витамина D в организме позволяет снизить риск неблагоприятного исхода при заражении коронавирусной инфекцией.

У 235 госпитализированных пациентов взяли образцы крови и измерили 25-гидроксивитамин D в сыворотке - маркер уровня витамина D. 74% участников исследования поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса, 32.8% имели достаточный уровень витамина D. Летальных исходов среди людей в возрасте до 40 лет зафиксировано не было, однако из-за инфекции умерли 16.3% пациентов старше 40 лет, пишет ТАСС со ссылкой на журнал PLOS One.

Из 206 человек в возрасте от 40 лет только 9.7% умерших имели достаточный уровень витамина D (не менее 30 нанограммов на миллилитр), в то время как 20% ушедших из жизни в данной категории имели уровень витамина менее 30 нг/мл. Кроме того, лишь 6.3% пациентов старше 40 лет умерли с уровнем 25-гидроксивитамина D в крови 40 нг/мл или выше.

«Это исследование дает прямые доказательства того, что достаточность витамина D может уменьшить осложнения, включая цитокиновый шторм (быстрое высвобождение слишком большого количества белков в кровь - ред.) и, в конечном счете, смерть от Covid-19», - отметил один из авторов исследования Майкл Холик.

В мае американские медики сообщили, что острая нехватка витамина D повышает вероятность развития самых тяжелых форм заболевания Covid-19 примерно на 15% Это может быть связано с тем, что данный элемент помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы. Ученые из дублинского Тринити-колледжа по результатам проведенного исследования также указали на важное значение витамина D для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.