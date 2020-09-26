В Арцахе выявлено рекордное число случаев Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным суточным приростом в республике с начала пандемии. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

9 из зараженных - жители Степанакерта, еще 1 человек - гражданин Армении. Ведется соответствующая работа по выявлению очагов инфекции и определению сферы контактов пациентов.

Выздоровел еще 1 человек. За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 421 человека, 338 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получает 81 пациент, в изоляции остаются 104 гражданина.

Всего проведено 14,245 тестов.

За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.