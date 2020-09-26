В Арцахе выявлено рекордное число случаев Covid-19
26 сентября 2020 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным суточным приростом в республике с начала пандемии. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
9 из зараженных - жители Степанакерта, еще 1 человек - гражданин Армении. Ведется соответствующая работа по выявлению очагов инфекции и определению сферы контактов пациентов.
Выздоровел еще 1 человек. За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 421 человека, 338 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получает 81 пациент, в изоляции остаются 104 гражданина.
Всего проведено 14,245 тестов.
За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.
Самое значимое
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
Последние новости
В РФ за сутки выявлено 7523 новых случая коронавируса Умерли за день 169 пациентов
Армения закупит 600,000 доз вакцины от коронавируса для 300,000 человек Общая стоимость партии составит $6.33 млн из среднего расчета $10.55 за одну дозу
Армянский католикос встретится с Папой римским в Ватикане Католикос также передаст свое благословение армянской общине Милана
Новый антирекорд в Грузии: Почти 300 случаев Covid-19 за сутки Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 4960