Армянский католикос встретится с Папой римским в Ватикане
26 сентября 2020 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II отправился 26 сентября с патриаршим визитом в Италию. Об этом сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В ходе визита Гарегин II в Ватикане встретится с Папой римским Франциском.
Католикос также передаст свое благословение армянской общине Милана.
Папа римский побывал с 3-дневным визитом в Армении в 2016 году.
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