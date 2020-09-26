Армянский католикос встретится с Папой римским в Ватикане

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II отправился 26 сентября с патриаршим визитом в Италию. Об этом сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В ходе визита Гарегин II в Ватикане встретится с Папой римским Франциском.

Католикос также передаст свое благословение армянской общине Милана.

Папа римский побывал с 3-дневным визитом в Армении в 2016 году.

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