Армянский католикос встретится с Папой римским в Ватикане

Армянский католикос встретится с Папой римским в Ватикане
26 сентября 2020 - 16:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II отправился 26 сентября с патриаршим визитом в Италию. Об этом сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В ходе визита Гарегин II в Ватикане встретится с Папой римским Франциском.

Католикос также передаст свое благословение армянской общине Милана.

Папа римский побывал с 3-дневным визитом в Армении в 2016 году.

Читайте также: Каким мы увидели Папу: Визит понтифика в Армению в цифрах, важных и интересных фактах

 Самое значимое
В Армении отцы получат короткий отпуск после рождения ребенкаВ Армении отцы получат короткий отпуск после рождения ребенка
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Минобороны РА: На границе относительно спокойно, ВС Азербайджана произвели 95 выстреловМинобороны РА: На границе относительно спокойно, ВС Азербайджана произвели 95 выстрелов
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
 Статьи
Толма для мажоров

Как армяне посылали ньюйоркцев собирать мидии с побережья океана

 Самое читаемое в разделе
Министр обороны Армении - Алиеву: Когда будет это «поздно»
У 15% протестированных армянских медработников обнаружили антитела к коронавирусу
Минобороны РА: У 30 призывников диагностирован коронавирус
Участник июльских военных действий в Тавуше представлен к званию «Национальный герой Армении»
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В РФ за сутки выявлено 7523 новых случая коронавируса Умерли за день 169 пациентов
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 330 раз Передовые подразделения Армии обороны НКР оперативно-боевой обстановкой
Новый антирекорд в Грузии: Почти 300 случаев Covid-19 за сутки Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 4960
В Арцахе выявлено рекордное число случаев Covid-19 Выздоровел еще 1 человек