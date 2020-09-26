ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 330 раз
26 сентября 2020 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 20 по 26 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 330 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 3000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР оперативно-боевой обстановкой и принимают необходимые меры для надежной организации охраны боевых позиций.
В последние дни Азербайджан усилил агрессивную риторику, президент Азербайджана не упускает случая озвучить обвинения в адрес Армении с международных трибун. Его поддерживает руководство Турции, которое проявляет беспрецедентную активность в этом вопросе.
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