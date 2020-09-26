В РФ за сутки выявлено 7523 новых случая коронавируса

В РФ за сутки выявлено 7523 новых случая коронавируса
26 сентября 2020 - 17:20 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за сутки коронавирус обнаружили у 7523 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1,143,571.

Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20,225, пишут «Ведомости».

В Москве за сутки выявлено 1792 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1123 пациента, скончались 17 человек.

За сутки в России полностью выздоровели 6004 человек. Общее число выздоровевших выросло до 940,150 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 32.5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 990 тысяч человек.

Photo. Ria Novosti
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