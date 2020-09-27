Опубликованы новые видеокадры уничтожения азербайджанской военной техники

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона опубликовала в Youtube и Facebook три новые видеозаписи уничтожения армянскими силами азербайджанской военной техники.

На кадрах видны горящие танки, инженерная машина разминирования и БМП.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск.

Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.