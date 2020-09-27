МИД РФ: Россия продолжит посреднические усилия по стабилизации ситуации в Карабахе
27 сентября 2020 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил 27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
«Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что готовится разговор Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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