МИД Франции призвал прекратить огонь и возобновить диалог по Карабаху
27 сентября 2020 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Франции призывает к прекращению огня в Карабахе и возобновлению диалога между сторонами карабахского конфликта. Об этом говорится в официальном микроблоге МИД Франции в Twitter.
«Франция серьезно обеспокоена крупномасштабными столкновениями в Нагорном Карабахе, а также сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Франция призывает к немедленному прекращению огня и возобновлению диалога», - говорится в заявлении.
МИД России также выступил с заявлением, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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