МИД Франции призвал прекратить огонь и возобновить диалог по Карабаху

PanARMENIAN.Net - МИД Франции призывает к прекращению огня в Карабахе и возобновлению диалога между сторонами карабахского конфликта. Об этом говорится в официальном микроблоге МИД Франции в Twitter.

«Франция серьезно обеспокоена крупномасштабными столкновениями в Нагорном Карабахе, а также сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Франция призывает к немедленному прекращению огня и возобновлению диалога», - говорится в заявлении.

МИД России также выступил с заявлением, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.