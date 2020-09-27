«А вы бы убили армянского младенца?» Вопрос азербайджанки за два дня до новой войны
27 сентября 2020 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанские пользователи в соцсетях всегда выделялись армянофобским поведением и не скрывали в своих записях и комментариях ненависть и агрессию, направленную на армян и все, что связано с Арменией и Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой).
Еще одним доказательством армяноненавистнической политики Азербайджана, приведшей к тотальной деградации общества этой страны, является тот факт, что азербайджанские пользователи в соцсетях обсуждают убийство армянских младенцев. Так, один пользователь (между прочим - молодая девушка) в Twitter 25 сентября задала вопрос: «Убили бы вы армянского младенца».
На сегодняшний день этот твит уже удален, но его успели заметить и сохранить армянские пользователи соцсети.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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