В Арцахе опровергли сообщения о гибели 10 военнослужащих Армии обороны НКР

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) официально опровергли сообщение о гибели 10 военнослужащих Армии обороны НКР, сделанное ранее 27 сентября секретарем Совета безопасности республики Самвелом Бабаяном.

Как сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, эта информация не соответствует действительности, пишет Sputnik Армения.

Минобороны Армении также сообщило, что на данный момент достоверной информации о потерях среди военнослужащих нет.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.