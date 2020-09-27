В Арцахе опровергли сообщения о гибели 10 военнослужащих Армии обороны НКР
27 сентября 2020 - 15:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) официально опровергли сообщение о гибели 10 военнослужащих Армии обороны НКР, сделанное ранее 27 сентября секретарем Совета безопасности республики Самвелом Бабаяном.
Как сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, эта информация не соответствует действительности, пишет Sputnik Армения.
Минобороны Армении также сообщило, что на данный момент достоверной информации о потерях среди военнослужащих нет.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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