Армянские силы уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, 10 танков и БМП Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 27 сентября, в ходе широкомасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, ударные, 10 танков и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообшила пресс-служба Минобороны НКР.

Вооруженные силы Азербайджана 27 сентября около 07:15 инициировали агрессию против Республики Арцах. По населенным пунктам, местам постоянной дислокации, боевым нарядам ВС Республики Арцах были нанесены удары с применением артиллерийских систем и ударных БПЛА.

«Затем мотострелковые и бронетанковые подразделения ВС Азербайджана перешли в наступление по северному, южному и северо-восточному направлениям линии соприкосновения. По положению на данный момент подразделения АО НКР на указанных направлениях ведут оборонительные бои, предотвращая продвижение противника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Потери Армии обороны уточняются.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.