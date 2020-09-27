Армянские силы уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, 10 танков и БМП Азербайджана

Армянские силы уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, 10 танков и БМП Азербайджана
27 сентября 2020 - 16:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 27 сентября, в ходе широкомасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, ударные, 10 танков и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообшила пресс-служба Минобороны НКР.

Вооруженные силы Азербайджана 27 сентября около 07:15 инициировали агрессию против Республики Арцах. По населенным пунктам, местам постоянной дислокации, боевым нарядам ВС Республики Арцах были нанесены удары с применением артиллерийских систем и ударных БПЛА.

«Затем мотострелковые и бронетанковые подразделения ВС Азербайджана перешли в наступление по северному, южному и северо-восточному направлениям линии соприкосновения. По положению на данный момент подразделения АО НКР на указанных направлениях ведут оборонительные бои, предотвращая продвижение противника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Потери Армии обороны уточняются.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

 Самое значимое
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в ШушиРезиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Степанакерт пригрозил Баку возвращением территорий НКР
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса
МИД РФ: Москва вместе с партнерами, включая Анкару, будет работать, чтобы сдержать напряженность в регионе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
МО РА: Азербайджан потерял около 200 человек, более 30 бронемашин и 27 БПЛА По предварительным данным, армянская сторона потеряла 16 военнослужащих
Пашинян провел телефонную беседу с Путиным Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта
Пашинян: Вопрос признания независимости Карабаха - в нашей повестке, будет обсужден Пашинян отметил, что вопрос признания независимости Арцаха всегда находился в повестке дня и есть
Минобороны РА: Азербайджан использует РСЗО калибра 300 мм и больше ВС Азербайджана применяют российские системы «Смерч», турецкие Kasirga и китайско-белорусские «Полонезы»