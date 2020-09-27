Армянские силы уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, 10 танков и БМП Азербайджана
27 сентября 2020 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) 27 сентября, в ходе широкомасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, уничтожили 4 вертолета, около 15 БПЛА, в том числе, ударные, 10 танков и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообшила пресс-служба Минобороны НКР.
Вооруженные силы Азербайджана 27 сентября около 07:15 инициировали агрессию против Республики Арцах. По населенным пунктам, местам постоянной дислокации, боевым нарядам ВС Республики Арцах были нанесены удары с применением артиллерийских систем и ударных БПЛА.
«Затем мотострелковые и бронетанковые подразделения ВС Азербайджана перешли в наступление по северному, южному и северо-восточному направлениям линии соприкосновения. По положению на данный момент подразделения АО НКР на указанных направлениях ведут оборонительные бои, предотвращая продвижение противника», - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Потери Армии обороны уточняются.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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