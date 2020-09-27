Глава Евросовета призвал немедленно прекратить военные действия в Карабахе и вернуться к переговорам

PanARMENIAN.Net - Глава Евросовета Шарль Мишель призвал немедленно прекратить военные действия в зоне карабахского конфликта.

«Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственный путь вперед», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

По словам Мишеля, сообщения о боевых действиях из зоны нагорно-карабахского конфликта вызывают самую серьезную озабоченность.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.