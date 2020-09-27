Фото: Столица Карабаха после азербайджанского налета
27 сентября 2020 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Информационный штаб Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовал фотографии столицы Арцаха Степанакерта после азербайджанского налета 27 сентября.
Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись гражданская инфраструктура и мирные жители.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
На фотографиях видно, что снаряды повредили жилые дома, где проживает мирное население. Некоторые попали прямо в спальни жителей.
Известно, что погибли женщина и ребенок. На фото видны также раненые из числа гражданского населения.
Ранение получил также малолетний ребенок, он находится в больнице.
Мирное население Арцаха спасалось от налета в убежищах.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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