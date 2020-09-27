Фото: Столица Карабаха после азербайджанского налета

PanARMENIAN.Net - Информационный штаб Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовал фотографии столицы Арцаха Степанакерта после азербайджанского налета 27 сентября.

Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись гражданская инфраструктура и мирные жители.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

На фотографиях видно, что снаряды повредили жилые дома, где проживает мирное население. Некоторые попали прямо в спальни жителей.

Известно, что погибли женщина и ребенок. На фото видны также раненые из числа гражданского населения.

Ранение получил также малолетний ребенок, он находится в больнице.

Мирное население Арцаха спасалось от налета в убежищах.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.