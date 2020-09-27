Папа Франциск призвал к миру на Кавказе
27 сентября 2020 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий на фоне широкомасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом понтифик заявил 27 сентября в ходе традиционной проповеди, обращаясь к верующим на площади Святого Петра.
«Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», - сказал Папа, пишет ТАСС.
27 сентября Папа Римский в Ватикане должен был встретиться с католикосом всех армян Гарегином Вторым, однако последний прервал свой визит и сообщил о немедленном возвращении в Армению на фоне эскалации.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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