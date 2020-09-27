Пашинян призвал мировое сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт
27 сентября 2020 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. Об этом премьер заявил 27 сентября в своем обращении к гражданам Армении в связи с крупномасштабными военными действиями вдоль линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.
По словам Пашиняна, вмешательство Турции окончательно дестабилизирует ситуацию.
«Агрессивное поведение Турции, которое имело особенно опасные проявления во время июльских событий и продолжается сегодня, вызывает серьезную озабоченность. Сохранение такой опасной позиции со стороны Турции чревата самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов. Международное сообщество должно совместными усилиями предотвратить опасное развитие событий и удержать регион от любых попыток дестабилизации», - сказал Пашинян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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