Пашинян призвал мировое сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт. Об этом премьер заявил 27 сентября в своем обращении к гражданам Армении в связи с крупномасштабными военными действиями вдоль линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

По словам Пашиняна, вмешательство Турции окончательно дестабилизирует ситуацию.

«Агрессивное поведение Турции, которое имело особенно опасные проявления во время июльских событий и продолжается сегодня, вызывает серьезную озабоченность. Сохранение такой опасной позиции со стороны Турции чревата самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов. Международное сообщество должно совместными усилиями предотвратить опасное развитие событий и удержать регион от любых попыток дестабилизации», - сказал Пашинян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.