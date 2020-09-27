МГ ОБСЕ осуждает применение силы в Карабахе и сожалеет в связи с человеческими потерями
27 сентября 2020 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) выступили с заявлением в связи с началом крупномасштабных военных действий вдоль линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.
«Мы решительно осуждаем применение силы и выражаем сожаление в связи с бессмысленными человеческими потерями, в том числе среди мирного населения», - говорится в сообщении.
Сопредседатели призвали стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры «для поиска устойчивого решения конфликта».
«Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах и вновь подтверждают, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет», - говорится в сообщении.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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