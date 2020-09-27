Пашинян: Диктаторский режим Алиева объявил войну армянскому народу, мы к ней готовы

PanARMENIAN.Net - Диктаторский режим президента Азербайджана Ильхама Алиева возобновил боевые действия в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября во время обращения к народу.

«Используя тяжелое вооружение, артиллерию, пехоту, противник атакует позиции Армии обороны на всех направлениях. Армия обороны в настоящее время ведет упорные бои и с честью выполняет свою задачу защиты Арцаха, принимая исходящие из ситуации меры. Диктаторский режим Ильхама Алиева возобновил боевые действия. Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства», - заявил Пашинян.

По его словам, армянский народ готов к этой войне, потому что всегда трезво понимал, что армянофобия, вражда и ненависть, которыми азербайджанская диктатура питает свой народ на протяжении десятилетий, не могли привести ни к какому иному результату, кроме войны.

«Диктатура Азербайджана стала заложницей собственной антиармянской политики и сегодня пытается оправдать собственные пропагандистские обещания о разрешении карабахского конфликта военным путем. Армянский народ готов нанести врагу достойный контрудар. Республика Армения является гарантом безопасности и независимости Республики Арцах. И Республика Армения всем потенциалом своего населения и государственной системы сегодня поддерживает Арцах. Мы приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашей Родины, защитить нашу свободу и независимость», - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что на данный момент противник уже несет значительные потери в живой силе и технике: «Азербайджан должен хорошо осознавать, что боеспособность нашей армии сегодня выше, чем когда-либо. Враг должен понять, что сегодня за Арцахом стоят армяне всего мира».

«Мы хорошо осознаем, что азербайджанская диктатура может начать военные действия в направлении границ Республики Армения и прибегнуть к различным провокациям для полной дестабилизации ситуации в регионе. Именно по этой причине решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация», - заявил премьер.

Он обратил внимание государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на серьезность ситуации.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.