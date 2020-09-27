Супруга премьера Армении находится в Степанакерте

Супруга премьера Армении находится в Степанакерте
27 сентября 2020 - 22:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян находится в столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерте. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

«Нахожусь в Степанакерте. Приехала, чтобы быть рядом с нашими братьями и сестрами Арцаха», - написала Акопян.

В Степанакерте супруга Пашиняна посетила Республиканский медицинский центр вместе с первой леди Арцаха Кристиной Арутюнян, чтобы навестить получивших ранения в ходе азербайджанской атаки.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

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