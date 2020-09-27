Азербайджанский БПЛА сбит в небе над столицей Карабаха
27 сентября 2020 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В небе над столицей Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерта сбит азербайджанский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны НКР, опубликовав видео, на котором видно, как армянские силы сбивают БПЛА противника.
Учитывая ранние сообщения о том, что в зоне каранахского конфликта сбито 15 азербайджанских БПЛА и еще 1 - в тавушском направлении РА, это уже 17-й сбитый вражеский дрон.
Кроме того, были сбиты танки, вертолеты, БПМ и инженерная техника.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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