Минобороны Арцаха: У АО НКР – 16 погибших и свыше 100 раненых

Минобороны Арцаха: У АО НКР – 16 погибших и свыше 100 раненых
27 сентября 2020 - 19:59 AMT

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, у Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) – 16 погибших и свыше 100 раненых. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра обороны Арцаха Артур Саркисян.

Он отметил, что личный состав Армии обороны выполняет поставленные перед собой задачи с высокой ответственностью, морально-психологическое состояние личного состава в данный момент – стабильное, обеспечивает дальнейшее выполнение поставленных задач, пишет Panorama.am.

Саркисян сообщил также, что армянская сторона сбила 3 вертолета противника, около 20 БПЛА, в том числе – ударных, 30 танков и боевых машин пехоты.

В данный момент ведутся интенсивные бои, добавил замминистра обороны НКР.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

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