Минобороны Арцаха: У АО НКР – 16 погибших и свыше 100 раненых
27 сентября 2020 - 19:59 AMT
PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, у Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) – 16 погибших и свыше 100 раненых. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра обороны Арцаха Артур Саркисян.
Он отметил, что личный состав Армии обороны выполняет поставленные перед собой задачи с высокой ответственностью, морально-психологическое состояние личного состава в данный момент – стабильное, обеспечивает дальнейшее выполнение поставленных задач, пишет Panorama.am.
Саркисян сообщил также, что армянская сторона сбила 3 вертолета противника, около 20 БПЛА, в том числе – ударных, 30 танков и боевых машин пехоты.
В данный момент ведутся интенсивные бои, добавил замминистра обороны НКР.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
Самое значимое
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
Последние новости
МО РА: Азербайджан потерял около 200 человек, более 30 бронемашин и 27 БПЛА По предварительным данным, армянская сторона потеряла 16 военнослужащих
Пашинян провел телефонную беседу с Путиным Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта
Пашинян: Вопрос признания независимости Карабаха - в нашей повестке, будет обсужден Пашинян отметил, что вопрос признания независимости Арцаха всегда находился в повестке дня и есть
Минобороны РА: Азербайджан использует РСЗО калибра 300 мм и больше ВС Азербайджана применяют российские системы «Смерч», турецкие Kasirga и китайско-белорусские «Полонезы»