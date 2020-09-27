Минобороны РА: Азербайджан использует РСЗО калибра 300 мм и больше
27 сентября 2020 - 19:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанская армия использует в зоне карабахского конфликта все имеющиеся в ее арсенале реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 300 мм и больше. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шупан Степанян.
В частности, ВС Азербайджана применяют российские системы «Смерч», турецкие Kasirga и китайско-белорусские «Полонезы».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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