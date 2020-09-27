Пашинян: Вопрос признания независимости Карабаха - в нашей повестке, будет обсужден
27 сентября 2020 - 21:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении обсуждаются все возможные сценарии по вопросу признания независимости Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), этот вопрос стоит на повестке дня армянских властей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Национального собрания.
Пашинян отметил, что вопрос признания независимости Арцаха всегда находился в повестке дня и есть, а пойдет Армения на этот шаг или нет, этот вопрос нужно серьезно обсудить.
«На практике общественные обсуждения могут начаться уже сейчас. Мы обсуждаем все возможные сценарии развития событий, и вы очертили круг вопросов. Этот вопрос переносится на стол переговоров», - отметил Пашинян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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