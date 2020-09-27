Пашинян провел телефонную беседу с Путиным
27 сентября 2020 - 20:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта. Пашинян подробно рассказал о ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана и выразил глубокую обеспокоенность в связи с развязанными Азербайджаном боевыми действиями, которые являются агрессией против Нагорного Карабаха.
Премьер Армении счел недопустимым дальнейшее развитие эскалации и вовлечение в нее внерегиональных сил.
Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Он отметил, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия.
Телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщается на сайте Кремля.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
МО РА: Азербайджан потерял около 200 человек, более 30 бронемашин и 27 БПЛА По предварительным данным, армянская сторона потеряла 16 военнослужащих
Более 30 мирных жителей Карабаха ранены в результате атаки Азербайджана Артиллерийскому обстрелу ВС Азербайджана подверглись, по предварительным данным, более 50 населенных пунктов
Минобороны РА: Азербайджан использует РСЗО калибра 300 мм и больше ВС Азербайджана применяют российские системы «Смерч», турецкие Kasirga и китайско-белорусские «Полонезы»
Минобороны Арцаха: У АО НКР – 16 погибших и свыше 100 раненых Саркисян сообщил также, что армянская сторона сбила 3 вертолета противника, около 20 БПЛА