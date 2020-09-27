Пашинян провел телефонную беседу с Путиным

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта. Пашинян подробно рассказал о ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана и выразил глубокую обеспокоенность в связи с развязанными Азербайджаном боевыми действиями, которые являются агрессией против Нагорного Карабаха.

Премьер Армении счел недопустимым дальнейшее развитие эскалации и вовлечение в нее внерегиональных сил.

Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Он отметил, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия.

Телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.