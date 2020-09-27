Более 30 мирных жителей Карабаха ранены в результате атаки Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Среди гражданского населения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) более 30 человек получили ранения в результате нападения ВС Азербайджана. Об этом заявил на пресс-конференции Защитник прав человека (омбудсмен) Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, на данный момент подтверждена гибель двух человек, число раненых уточняется, известно более 30 раненых среди гражданского населения, пишет Радио Азатутюн.

«Полагаю, эти цифры будут постоянно расти», – сказал Бегларян.

Он добавил, что артиллерийскому обстрелу ВС Азербайджана подверглись, по предварительным данным, более 50 населенных пунктов.

«В число этих населенных пунктов входят все города – Степанакерт, Шуши, Мартуни, Мартакерт, Гадрут, Бердзор, вследствие этого наша миссия по сбору фактов уточняет соответствующие данные», - сказал Бегларян.

«Эти населенные пункты расположены очень далеко от военных объектов, посему Азербайджан не может сказать, что целился на военные объекты», – указал омбудсмен.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.