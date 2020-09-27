МО РА: Азербайджан потерял около 200 человек, более 30 бронемашин и 27 БПЛА
27 сентября 2020 - 21:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевые действия продолжаются на северном и южном направлениях Арцаха, и по проверенной информации, в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта 27 сентября Азербайджан потерял около 200 человек. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Как сообщил представитель Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян, азербайджанская сторона потеряла также 4 вертолета, 33 танка и боевых машин пехоты, 27 БПЛА и 2 инженерных машины.
«Из примерно 100 раненых с армянской стороны 10 были доставлены в Ереван и получили соответствующую медицинскую помощь. Состояние остальных легче, ситуация остается прежней», - заявил Ованнисян.
По предварительным данным, армянская сторона потеряла 16 военнослужащих.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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