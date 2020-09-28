Макрон: Дальнейшая эскалация конфликта в Карабахе недопустима

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном крупномасштабные военные дейтвия в зоне карабахского конфликта.

Макрон заявил, что серьезно озабочен происходящим, и назвал неприемлемым дальнейшее разрастание конфликта. Президент Франции сообщил, что считает необходимым принять все меры, которые могут помочь разрядить напряженность и остановить боевые действия. Макрон также заявил, что следует активизировать действия Минской группы ОБСЕ для восстановления мира в регионе.

Пашинян, в свою очередь, указал, что 27 сентября Азербайджан начал боевые действия на протяжении всей линии соприкосновения с силами Карабаха. Премьер-министр заявил, что Баку прибегает к провокациям, которые могут помочь Азербайджану атаковать и армянскую границу.

Премьер выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и обратил внимание Макрона на жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции и сообщил о необходимости не допустить вмешательства этого государства в конфликт.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.