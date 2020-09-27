Президент Карабаха: Да, есть потерянные позиции, будем их отвоевывать

PanARMENIAN.Net - У Арцаха есть потерянные в боях с Азербайджаном позиции, в основном в направлении Талиша и на юге. Об этом заявил президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян.

Он отметил, что утром 27 сентября Азербайджан начал широкомасштабные военные действия в зоне карабахского конфликта, но для Арцаха начало войны было ожидаемо.

«С точки зрения ожидания войны нам многого не нужно было: всего лишь следить за внешней политикой Турции и Азербайджана и заявлениями их лидеров за последние месяцы. Для нас все было ясно – да, мы ждали войну», - сказал президент.

Арутюнян подчеркнул, что почерк азербайджанской стороны такой же, как и во время Апрельской войны 2016 года, но масштабы несравнимы, так как наступление противника развернуто по всему фронту.

Президент отметил, что позиции потеряны, и, возможно, что будут потеряны еще, «но мы точно будем также и завоевывать позиции».

По словам Арутюняна, итоги войны для Арцаха предсказуемы.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.