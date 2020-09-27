Президент Арцаха: С нами воюет и Турция, используются турецкие F-16
27 сентября 2020 - 23:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян 27 сентября на брифинге, говоря о крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта, отметил, что «с нами воюет не только Азербайджан, с нами воюет Турция».
По словам Арутюняна, против армянских сил используется турецкая военная техника - дроны и самолеты, а также военные этой страны.
Арутюнян сообщил, что с утра 27 сентября в ударах по Арцаху принимали участие турецкие истребители F-16, участвовавшие в совместных учениях Азербайджана и Турции и оставшиеся на территории Азербайджана. Президент добавил, что представители турецкой армии управляли ударными беспилотниками турецкого производства.
По словам Арутюняна, согласно некоторым данным, противник потерял несколько десятков единиц военной техники, в том числе турецкий самолет и БПЛА.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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