Кардашьян: Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана

Кардашьян: Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана
28 сентября 2020 - 00:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская модель и актриса армянского происхождения Ким Кардашьян обратилась к своим подписчикам, представив им ситуацию в зоне карабахского конфликта и нападение ВС Азербайджана на армянские силы. Соответствующую публикацию она сделала в Историях на Instagram.

Кардашьян заявила, что Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана, и добавила, что в новостях происходящее неправильно называют столкновениями, но «это не просто столкновения».

«Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой кампании дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, используя их лишь для военной пропаганды», - написала Кардашьян.

Она призвала отправить в регион международных наблюдателей для расследования и призыва к международным политическим и дипломатическим мерам для предотвращения эскалации конфликта и трагедии.

Кардашьян также призвала своих подписчиков обратиться в Белый дом и Конгресс США, чтобы они призвали Баку прекратить атаки на армянский народ, а также прекратили всякую военную помощь США Азербайджану, используемую против армян, и предупредили Турцию, чтобы она прекратила отправку оружия и боевиков в Азербайджан.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

 Самое значимое
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в ШушиРезиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Степанакерт пригрозил Баку возвращением территорий НКР
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса
МИД РФ: Москва вместе с партнерами, включая Анкару, будет работать, чтобы сдержать напряженность в регионе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Число активных больных коронавирусом в Армении растет От последствий вируса за сутки умерло 6 человек
Армия обороны Арцаха потеряла еще 15 военнослужащих С начала крупномасштабных военных действий Армия обороны потеряла 31 человека
Президент Арцаха: С нами воюет и Турция, используются турецкие F-16 Арутюнян сообщил, что с утра 27 сентября в ударах по Арцаху принимали участие турецкие истребители F-16
Президент Карабаха: Да, есть потерянные позиции, будем их отвоевывать Президент отметил, что позиции потеряны, и, возможно, что будут потеряны еще, «но мы точно будем также и завоевывать позиции»