Кардашьян: Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Американская модель и актриса армянского происхождения Ким Кардашьян обратилась к своим подписчикам, представив им ситуацию в зоне карабахского конфликта и нападение ВС Азербайджана на армянские силы. Соответствующую публикацию она сделала в Историях на Instagram.

Кардашьян заявила, что Армения оказалась жертвой необоснованной атаки Азербайджана, и добавила, что в новостях происходящее неправильно называют столкновениями, но «это не просто столкновения».

«Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой кампании дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, используя их лишь для военной пропаганды», - написала Кардашьян.

Она призвала отправить в регион международных наблюдателей для расследования и призыва к международным политическим и дипломатическим мерам для предотвращения эскалации конфликта и трагедии.

Кардашьян также призвала своих подписчиков обратиться в Белый дом и Конгресс США, чтобы они призвали Баку прекратить атаки на армянский народ, а также прекратили всякую военную помощь США Азербайджану, используемую против армян, и предупредили Турцию, чтобы она прекратила отправку оружия и боевиков в Азербайджан.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.