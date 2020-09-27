Карабахские военные захватили 11 единиц азербайджанской бронетехники

PanARMENIAN.Net - В результате контратаки подразделения Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) было захвачено 11 единиц бронетехники ВС Азербайджана с боекомплектами, в том числе БМП-3. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона потеряла также 4 вертолета, 33 танка и боевых машин пехоты, 27 БПЛА и 2 инженерных машины.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.