Опубликовано видео с телами убитых азербайджанцев и уничтоженной военной техникой
27 сентября 2020 - 23:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Крабахской Республики) опубликовало видеокадры, на которых видны многочисленные потери живой силы и военной техники ВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта, начавпихся 27 сентября.
На видеокадрах видны подбитые и дымящиеся танки и бронемашины, а также другая выведенная из строя военная техника противника. На кадрах также видны трупы военнослужащих Азербайджана.
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Отмечается, что подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно выполнять поставленную задачу, нанося противнику многочисленные потери живой силы и техники.
Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона потеряла также 4 вертолета, 33 танка и боевых машин пехоты, 27 БПЛА и 2 инженерных машины.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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